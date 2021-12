Omicron e’ stata segnalata in 89 paesi e il numero di casi raddoppia in 1,5-3 giorni nelle aree ad alta trasmissione. Lo ha reso noto l’Oms in un recente aggiornamento. L’organizzazione spiega che “Omicron si sta diffondendo rapidamente nei Paesi con alti livelli di immunità della popolazione, ma non è chiaro se ciò sia dovuto alla capacità del virus di eludere l’immunità, alla sua intrinseca maggiore trasmissibilità o a una combinazione di entrambi”.

“Sono necessari più dati per comprendere il profilo della gravità e in che modo è influenzata dalla vaccinazione e dall’immunità preesistente”, ha aggiunto l’organizzazione. “I ricoveri nel Regno Unito e in Sudafrica continuano ad aumentare – ha aggiunto l’Oms – e, dato il numero di casi in rapido aumento, è possibile che molti sistemi sanitari vengano rapidamente sopraffatti”.

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha dichiarato uno stato particolare di emergenza, il cosiddetto ‘major incident’, a causa dell'”enorme aumento” di contagi da variante Omicron del Covid-19 e dei ricoveri nella capitale.

