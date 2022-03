La prima volta era stata lo scorso sette gennaio (tre dosi di vaccino e virus sconfitto dopo qualche giorno), la seconda qualche ora fa. La sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda, è nuovamente positiva al Covid. È lei stessa a comunicarlo alla popolazione con un post sulla sua pagina di Facebook: “Purtroppo devo comunicarvi che questa sera, dopo aver riscontrato febbre e molti dolori articolari, al mio rientro da lavoro, ho eseguito come spesso faccio un tampone che è stato confermato poche ore fa con esito positivo.È la seconda volta che il virus viene a farmi visita e stavolta purtroppo ho contagiato anche mio figlio, per fortuna vaccinato”, spiega la Fadda.

“Con il lavoro che svolgo e lo eseguo con immenso piacere e devozione, con persone davvero eccezionali, chiaramente sono soggetta a questi contagi e la mia famiglia è sempre sotto controllo con tamponi”, prosegue la sindaca, che ricorda di aver “avvisato tutti i contatti più stretti, affinché possano prendere opportune precauzioni. Oramai appare chiaro come sempre ho detto, che dobbiamo trovare un modo ragionevole e sicuro di convivenza con il virus, sia dal punto di vista sanitario che sociale, quindi mi curerò come la prima volta e spero di superarlo assieme a mio figlio senza complicanze. Un saluto affettuoso a tutti”.

