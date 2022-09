Covid: Iss, incidenza in Sardegna tra le più basse d'Italia - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 16 SET - Migliora la curva epidemiologica del Covid in Sardegna. Secondo il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia nell'Isola i nuovi casi per 100mila abitanti passando dai 196,4 nella settimana dal 26 agosto all'1 settembre, ai 157,9 nel periodo 2-8 settembre, per arrivare ai 135,7 casi tra il 9 e il 15 settembre, mentre la media italiana si attesta sui 186 casi per 100mila abitanti.

Un dato che è tra i più bassi del Paese, terzo solo dopo Puglia - con 128,1 - e Sicilia (130,3 x 100mila ab.).

Diversa è la situazione che si vive negli ospedali e in particolare nelle terapie intensive dove alla Sardegna viene assegnato il primato negativo: 3,4% di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid. Il dato, appunto, più alto d'Italia dove la media è del 1,4%. Va meglio nei reparti di area medica: 4,4% rispetto alla media italiana del 5,7%. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna