Covid: Iss, ancora in aumento incidenza in Sardegna - Sardegna

Come nel resto d'Italia, anche in Sardegna continua a salire l'incidenza del Covid nel periodo fra il 22 giugno e il 5 luglio 2022. Lo indica il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di Covid-19.

A livello regionale si passa da 922,7 ogni 100.000 abitanti tra il 24 e 30 giugno, ai 1125,5 del periodo 1-7 luglio sino ad arrivare ai 1175,5 casi per 100mila abitanti nella settimana tra l'8 e il 14 luglio.

Sul fronte delle ospedalizzazioni l'Isola ha la più bassa percentuale d'Italia - dopo il Piemonte - per occupazione di posti letto in area medica da parte di pazienti Covid (9,7%), mentre nelle terapie intensive la pressione è al 4,4%, sopra la media nazionale del 3,9%.

Fonte: Ansa Sardegna