Covid, interrogazione di Lapia (M5S) al ministro sui dati sbagliati a Nuoro

La deputata: "Errori sul numero di decessi e di contagiati, di chi è la colpa delle comunicazioni errate?"

NUORO. La deputata pentastellata Mara Lapia si è rivolta al ministro per sapere se i dati sbagliati trasmessi dalla Assl di Nuoro alla Regione e all’Iss non abbiano indotto ad una valutazione sbagliata della gravità della pandemia in provincia di Nuoro e quindi ad una strategia inefficace per il suo contrasto.

“Troppe morti per Covid _ sottolinea _ non sono comparse nei bollettini giornalieri della Regione. La stessa, identica situazione si è verificata, incredibilmente, nei giorni scorsi per i soggetti positivi: la riprova che i dati trasmessi alla Regione e all’Istituto Superiore di Sanità fossero inattendibili si è avuta clamorosamente il 13 dicembre, con un riallineamento dei positivi che nella sola provincia di Nuoro sono cresciuti di ben 491 unità. Questa gravissima situazione è ora al centro di un’interrogazione al ministro della Salute Roberto Speranza”.

Mara Lapia chiede a che livello e per quale motivo il meccanismo si è inceppato non per una ma, addirittura, per due volte? Di chi è la responsabilità di questo grossolano errore che peraltro avevamo ravvisato per l'incongruenza dei dati e che rischia di avere gravissime ripercussioni sulla gestione dell’emergenza a Nuoro?” sottolinea ancora la deputata che chiede chiarezza alla Regione.“Ci sono responsabilità evidenti – è la sua conclusione - , responsabilità che andranno individuate e sanzionate. Non possiamo accettare che ci si limiti a parlare di riallineamento dei dati"