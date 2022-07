Covid: incidenza sopra 900 in Sardegna e intensive al 4,9% - Sardegna

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - L'incidenza dei casi di Covid sale sopra 700 per 100mila abitanti in 13 regioni (8 la scorsa settimana), con i valori più alti (oltre 900) nel Lazio, in Sardegna e Veneto: in particolare nell'Isola si passa dai 680,7 della settimana tra til 17 e il 23 giugno ai 922,7 del periodo 24-30 giugno. I dati emergono dalla scheda sugli indicatori decisionali allegata al monitoraggio settimanale che l'ANSA ha visionato.

Rispetto all'occupazione dei reparti il dato nazionale è al 10,3% e la Sardegna è stabile all'8%, mentre per i posti letto Covid in terapia intensiva - tutti ampiamente sotto la soglia di allerta del 10% - i valori vanno dal 4,9% dell'Isola (più alta percentuale in Italia) allo 0% di Trento e Valle d'Aosta. La percentuale nazionale è, in questo caso, del 2,6%. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna