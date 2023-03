Covid, in Sardegna un anno fa 1152 contagi e oggi appena 75: così lentamente il virus è stato sconfitto davvero. Vaccini o non vaccini, in un mare di polemiche e di posti di lavoro e attività andati in fumo, l’isola esce davvero dalla pandemia e ora ne conta i danni con tantissime chiusure. Mentre il pericolo sanitario sembra davvero finito.

In Sardegna si registrano oggi 75 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 65 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 995 tamponi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 9 ( come ieri ).

I pazienti ricoverati in area medica sono 147 ( come ieri ).

3297 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 1 ).

Si registra il decesso di un uomo di 86 anni, residente nella provincia di Sassari.