Dopo settimane di costante crescita, finalmente la fotografia del giovedì della fondazione Gimbe lascia intravedere uno spiraglio nella corsa impazzita del virus. In Sardegna, nella settimana dal 13 al 19 luglio, anche se si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (2.619), si evidenzia però una diminuzione dei nuovi casi (- 11%) rispetto alla settimana precedente. Ecco gli attualmente positivi provincia per provincia: a Oristano 1.158 (- 9,1% rispetto alla settimana precedente), Nuoro 1.128 (+ 3,3%), Cagliari 1.095 (- 15,4%), Sassari 1.031 (- 5,8%), Sud Sardegna 963 (- 20,4%). Restano sotto la media nazionale i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica (10,9%), sopra la media i posti letto in terapia intensiva (4,9%).

Per quanto riguarda il resto d’Italia, nonostante il calo dei nuovi positivi, continuano a crescere i ricoveri sia nelle terapie intensive che nei reparti, rispettivamente al +10% e +13%, e anche i decessi aumentano mentre la somministrazione della quarta dose ha subito una vera e propria impennata nell’ultima settimana, con il 190% di somministrazioni. Secondo Gimbe, a fronte del milione e 450mila italiani ufficiali, i positivi in Italia potrebbero essere almeno il doppio.

