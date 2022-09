Covid: in Sardegna calano casi, ricoveri ma altri due morti - Sardegna

Altri due decessi per Covid in Sardegna dove si registra un nuovo calo dei contagi che passano da 536 a 381. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2715 tamponi con un tasso di positività che scende dal 18,6% al 14%.

Prosegue la diminuzione dei pazienti ricoverati negli ospedali: nei reparti di terapia intensiva ora sono 6 ( -1 ), mentre in area medica sono 58 ( -7 ).

In calo anche le quarantene: 4095 casi di isolamento domiciliare (-111).

Nel dettaglio i due decessi sono: un uomo di 71 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e un uomo di 74 anni, residente nella provincia di Oristano.

Fonte: Ansa Sardegna