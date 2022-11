In Sardegna si registrano oggi 690 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 673 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3545 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 9 (come ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 87 (come ieri). 8490 sono i casi di isolamento domiciliare (+232). Non si registrano decessi.

