Oristano

Grave denuncia del responsabile dei medici di famiglia Alessandro Usai

Nell’accesso alle terapie antivirali contro il Covid i pazienti oristanesi sono discriminati due volte. E’ infatti a loro negata la somministrazione a domicilio e, se possono essere praticate in ambiente ospedaliero, nessuno dei medici di famiglia è stato informato sulle procedure da seguire, quindi non le possono avere neanche in un reparto.

La grave denuncia arriva da Alessandro Usai, segretario provinciale della Fimmg di Oristano che, in una stringata lettera inviata sia all’assessore alla Sanità Mario Nieddu che al Direttore Generale della Asl Angelo Serusi, ricorda che per i medici di famiglia della Sardegna “non possono curare i pazienti Covid a domicilio con i farmaci antivirali che il decreto ministeriale mette a disposizione delle cure territoriali perché la Regione Sardegna non ha lo ha ancora recepito”.

Un segno di grave “disinteresse da parte della Regione per la salute dei cittadini”, specie perché, spiega Usai “la nostra Regione è una di quelle a maggiore occupazione delle terapie ordinarie e intensive”.

Usai segnala quindi la grave difficoltà in cui si trova a operare ogni medico di famiglia che “non può far altro che avviare al ricovero in ospedale i pazienti covid, ritenuti a rischio di grave malattia, che le linee guida destinano invece alla terapia domiciliare antivirale”.

Da qui la richiesta inviata della Fimmg di Oristano all’Assessore regionale alla Sanità perchè “sblocchi quanto prima la distribuzione dei farmaci antivirali nel territorio”, e al Direttore Generale della Asl 5, perchè “venga finalmente elaborata una procedura per avviare i pazienti ai reparti ospedalieri per la cura a base di anticorpi monoclonali e antivirali”.