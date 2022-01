I medici in prima linea aprono una breccia nel muro (di gomma) alzato dal ministero della Salute e dal Comitato tecnico scientifico per preservare le attuali misure di contenimento della pandemia. I ’bersaglieri di Porta Pia’ nell’occasione vestono i camici bianchi dei componenti del team tecnico scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma. Non un ospedale qualsiasi, bensì quello che, a fine gennaio 2020, prese in carico i primi due pazienti affetti dal nuovo Coronavirus presenti in Italia, la nota coppia di turisti cinesi. L’obiettivo dell’offensiva mossa dalla task force dello Spallanzani sta nella revisione delle norme in materia di quarantena e isolamento sancite dalla circolare del ministero. I sanitari dello Spallanzani sposano la linea Usa: “Per vaccinati e non, bastano 5 giorni senza test finale”