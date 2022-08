Covid: giù contagi e ricoveri in Sardegna, un solo decesso - Sardegna

Rallenta la curva dei contagi da Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 si è registrato un solo decesso: un uomo di 85 anni residente nella provincia del Sud Sardegna.

I nuovi casi accertati sono 580 (- 135), di cui 526 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.631 tamponi per un tasso di positività che scende dal 22 al 15,9 per cento. Dimunisce la pressione sugli ospedali. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (- 2), quelli in area medica 128 (- 4). In calo i casi di isolamento domiciliare, in tutto 17.966 (- 694).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna