Covid e turismo, Draghi: “Green pass per l’Italia da metà maggio. Europeo a fine giugno”

Il green pass è in arrivo: per gli spostamenti a livello italiano è atteso dalla seconda metà di maggio, a livello europeo invece circa un mese dopo, verso la fine di giugno. Il premier Mario Draghi lo ha detto commentando le conclusioni del G20 del Turismo. “Il mondo vuole viaggiare in Italia. L’Italia è pronta a dare il benvenuto al mondo. Bisogna procedere e prenotare le vacanze in Italia”. Quindi il premier ha indicato la via da seguire per la ripresa del turismo nel Paese: “Noi dobbiamo offrire regole chiare, semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza”.

