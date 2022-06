E’ di nuovo allarme rosso per il Covid, in un’ondata di Omicron 5 che spazza via l’illusione che tutto fosse finito. Non è finita per niente, come certificano nero su bianco i dati settimanali della fondazione Gimbe: nell’ultima settimana in Italia i casi sono aumentati del 59%, con punte addirittura del 91% in Friuli Venezia Giulia. E se fino a qualche giorno fa l’aumento dei casi non intaccava la situazione negli ospedali, adesso la tendenza si è nettamente invertita: negli ultimi sette giorni sono aumentati i ricoveri in area medica del 14% e nelle intensive del 12%. Unica nota positiva, calano i decessi.

Cagliari e il sud Sardegna, come già la scorsa settimana, sono le province con l’incidenza di casi più alta in Italia: 934 su 100mila abitanti nel capoluogo, 705 nella provincia.

Infine, tutto fermo sul fronte vaccini: sono oltre 6 milioni gli italiani che non hanno ricevuto neanche una dose.

