Covid: dir.sanitario Asl Cagliari, riapre ospedale dedicato - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 09 LUG - L'ospedale Binaghi di Cagliari ritorna ad essere un Covid hospital. Lo annuncia il direttore sanitario dei presidi ospedalieri della Asl di Cagliari, Sergio Marracini che conferma all'ANSA una decisione non ancora ufficializzata ma di fatto già operativa. "Stiamo assistendo, in questi giorni, ad un altro aumento dei ricoveri ospedalieri dovuti all'infezione da Covid. In ospedale si presentano, di nuovo, polmoniti interstiziali che riguardano soprattutto soggetti anziani, che hanno fatto la terza dose di vaccino a novembre-dicembre e soggetti fragili, le cui difese immunitarie sono compromesse - spiega - Assisteremo presto a nuovi decessi per i casi che si presentano in condizioni di gravità complessive".

"Uno dei fattori che è stato sottovalutato, ma che personalmente ritengo di poter confermare dalle anamnesi dei pazienti che si sono ammalati in questi due anni e mezzo, è una condizione di stress che comporta, di conseguenza, l'abbassamento delle difese immunitarie - osserva - Fino a qualche tempo fa il fattore di rischio 'stress' veniva contemplato esclusivamente per le malattie cardiovascolari e di origine neurovegetativa. Oramai è evidente, da un punto di vista epidemiologico, che lo stress è diventato il filo conduttore di tutte quelle malattie che hanno, nel sistema immunitario, la loro garanzia di difesa.

Quindi, il vaccino nel soggetto che ha queste caratteristiche ha un'efficacia ridotta nel tempo".

"Faccio un appello, ancora una volta, a tutti i soggetti anziani e fragili, per sottoporsi immediatamente alla quarta dose, in modo da evitare i rischi legati al decorso più grave della malattia - conclude - Se la quarta dose fosse stata fatta prima e da più persone l'impatto di Omicron 5 sarebbe stato ridotto".

(ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna