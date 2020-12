Covid:crollano tamponi, casi e vittime,tasso positività sale

261 i morti, quasi dimezzati i test. Percentuale casi è 12,8%

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Sono 10.407 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 261. Ieri i positivi erano stati 19.037, i morti 459. Sono 81.285 i tamponi effettuati (ieri erano stati 152.334), un quasi dimezzamento dovuto al giorno di Natale. Il tasso di positività è del 12,8%, in aumento rispetto al 12,5% di ieri.

In totale da inizio epidemia i casi sono arrivati a 2.038.759, le vittime sono 71.620. Gli attualmente positivi sono 580.941 (+1.055), i dimessi e guariti 1.386.198 (+9.089), in isolamento domiciliare ci sono persone 555.055 (+1.155).

Sono in calo di 2 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 nelle ultime 24 ore, nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 135. Il totale dei ricoverati in terapia intensiva è ora 2.582 I ricoveri nei reparti ordinari sono diminuiti di 98 unità, portando il totale a 23.304.

Le regioni con il maggior numero di tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono Veneto 2.523, Emilia Romagna 1.756,Lombardia 1.606, Lazio 1.123.

La provincia autonoma di Bolzano non ha comunicato i dati che verranno aggiornati domani. (ANSA).