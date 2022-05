Covid, crollano i contagi in Sardegna: quasi il 20% in meno in una settimana

Covid, crollano i contagi in Sardegna. Lo attestano gli ultimi dati della Fondazione Gimbe. Destano ancora qualche preoccupazione Cagliari, Oristano e il Sud Sardegna, 3 delle 5 province in Italia (assieme a Crotone e Siracusa) dove si registra un incidenza di oltre 500 casi per 100 mila abitanti: (Cagliari 542, Sud Sardegna 540 e Oristano 505.

Per il resto in Sardegna nell’ultima settimana i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti passano da 1513 a 1257: un calo del 19,5% rispetto alla settimana precedente.