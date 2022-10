Covid: continua calo contagi in Sardegna e nessun decesso - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 09 OTT - Secondo giorno consecutivo senza decessi per Covid in Sardegna dove prosegue il calo dei contagi, sebbene i casi di isolamento domiciliare continuino a crescere (+182) arrivando quasi a 6mila (5976).

Sono 416 (81 in meno dell'ultima rilevazione) i casi di positività su 2348 tamponi, per un tasso di positività che passa dal 20,7% al 17,7%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva restano 5, mentre continuano ad aumentare quelli nei reparti non cristi (86, + 7 ). (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna