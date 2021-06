Covid, contagiati sul lavoro: in Sardegna 2650 denunce e 4 morti

In Sardegna 2 mila e 650 persone hanno preso il Covid sul posto di lavoro. Quattro sono morti. I dati sono stati forniti a Radio Casteddu da Alfredo Nicifero direttore regionale Inail.

L’istituto ora sta promuovendo una campagna di vaccinazioni rivolta ad aziende e dipendenti dei settori maggiormente esposti come ristorazione o servizi alla persona. “L’iniziativa è stata avviata con l’Ats”, spiega Nicifero, “in campo domani due medici e due infermieri in grado di svolgere l’attività vaccinale, presto ci saranno 15 o 16 medici o altrettanti infermieri. Vaccineremo le persone delle servizi alle imprese, ristorazioni, imprese di pulizie e negozi che rischiano il contagio in modo elevato. Baristi e camerieri possono rivolgersi all’Inail per le adesioni per le somministrazioni, l’importante è che scrivano all’istituto e ci dicano quante persone intendono vaccinarsi. L’istituto scende in campo per far fronte queste esigenze facendosi carico della vocazione turistica della regione. Ma devono essere aziende e lavoratori a sottoporli a vaccinazione, noi non possiamo andare a cercarli”.

