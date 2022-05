Covid: contagi su in 24 ore in Sardegna ma meno ricoverati - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAG - Altri cinque morti per Covid in Sardegna dove si registrano 1189 ulteriori casi confermati di positività (di cui 1028 diagnosticati da antigenico), quasi 100 in più dell'ultima rilevazione (1.099). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6501 tamponi, con un tasso di positività che risale sopra il 18%.

Nel frattempo continua il calo dei posti letto occupati da pazienti positivi: -1 nei reparti di terapia intensiva (10) e - 12 in area medica sono (213). Diminuiscono di 324 anche i casi di isolamento domiciliare, che diventano 22528.

Nel dettaglio i cinque decessi sono: tre donne di 83, 92 e 97 anni, residenti nella provincia di Oristano; due uomini di 80 e 87 anni, residenti nella provincia di Nuoro. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna