Covid:contagi stabili e giù ricoveri area medica in Sardegna - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 12 AGO - Contagi pressochè stabili nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove però si registrano altri due decessi: due donne di 80 e 96 anni residenti nella provincia del sud Sardegna. I nuovi casi accertati di Covid sono 715 (- 27), di cui 622 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.239 tamponi per un tasso di posisitivà che sale dal 19,7 al 22 per cento.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (+ 2), in calo invece quelli in area medica, in tutto 132 (- 16). Ancora in frenata i casi di isolamento domiciliare: 18.660 (- 859). (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna