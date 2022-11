Covid: contagi in lieve risalita ma nessun decesso in 24 ore - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 14 NOV - In aumento, seppur di poco, i contagi Covid in Sardegna ma nessun decesso in 24 ore. I nuovi casi confermati sono 387 (+ 44), di cui 364 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.211 tamponi. Il tasso di positività è del 31,9 per cento. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 8 (invariato rispetto all'ultima rilevazione), quelli in area medica 99 (+ 2). Tornano a salire i casi di isolamento domiciliare, in tutto 7.918 (+ 163). (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna