Covid: contagi in lieve calo e un decesso in Sardegna - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 11 NOV - Contagi Covid in lieve calo e un decesso in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 614 ulteriori casi positivi (- 42), di cui 581 diagnosticati con tampone antigenico.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.693 tamponi per un tasso di positività del 36,2%.

Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (6), mentre i ricoverati in area medica sono 103 (+ 3).

I casi di isolamento domiciliare sono 8.037 (+ 147).

La vittima è un paziente del territorio di competenza della Asl di Sassari. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna