Covid: contagi in calo in Sardegna ma altri quattro decessi - Sardegna

Quattro nuovi decessi in Sardegna dove i contagi scendono sotto quota tremila: 2796 ulteriori casi di positività al Covid (di cui 2579 diagnosticati da antigenico) rispetto ai 3.087 dell'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8924 tamponi con un tasso di positività che resta stabile al 31%..

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva scendono 8 ( -1 ), mentre salgono di 15 quelli ricoverati in area medica (170). Superano i 40mila (40330) i casi di isolamento domiciliare ( + 967 ).

Nel dettaglio i 4 decessi sono: due donne di 91 e 99 anni, residenti nella provincia di Nuoro; due uomini di 78 e 84 anni, residenti rispettivamente nella provincia del Sud Sardegna e di Sassari.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna