(ANSA) - CAGLIARI, 22 LUG - Nuovo calo dei contagi da Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 1.855 casi positivi (- 342), di cui 1.710 diagnosticati da antigenico.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.384 tamponi per un tasso di positività del 25,1%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (+ 2), quelli in area medica sono 188 (+ 18); 39.867 i casi di isolamento domiciliare (+ 21).

Si registra il decesso di un uomo di 89 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari. (ANSA).



