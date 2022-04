Covid: contagi in aumento e altri 4 morti in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 15 APR - Aumentano nelle ultime 24 ore i contagi da Covid in Sardegna, dove si registrano altri 4 morti.

I nuovi casi accertati sono 1.803 (+92), di cui 1.562 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9.440 tamponi per un tasso di positività che sale al 19,0% contro il 16,8 dell'ultimo rilevamento. Migliora, seppur di poco, la situazione negli ospedali. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21 (-2), quelli in area medica 336 (-2). In crescita invece i casi di isolamento domiciliare per un totale di 29. 858 (+561). I 4 decessi: una donna di 80 anni residente nella provincia del Sud Sardegna; un uomo di 71 della Città Metropolitana di Cagliari; due uomini di 80 e 88 della provincia di Nuoro.

Secondo gli indicatori che accompagnano il monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute, la Sardegna risulta ancora l'unica regione a superare la soglia di allerta fissata al 10% per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto per malati Covid nelle terapie intensive: il tasso è infatti pari all'11,3%. (ANSA).



Fonte: Ansa