Covid: contagi e ricoveri in calo in Sardegna e niente morti

(ANSA) - CAGLIARI, 01 OTT - Nessun decesso per Covid in Sardegna dove prosegue il calo dei contagi e dei ricoveri: Complessivamente si registrano, infatti, 352 ulteriori casi di positività rispetto ai 456 dell'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2651 tamponi con un tasso di positività che passa dal 17,1% al 13,2%, Nei reparti di terapia intensiva resta ricoverato un solo paziente, mentre in area medica i ricoverati scendono a 51 ( -3 ). Salgono ancora, invece, le quarantene: 4630 sono i casi di isolamento domiciliare (+108). (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna