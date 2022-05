Covid: contagi dimezzati in Sardegna ma mille test in meno - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 15 MAG - Un solo decesso, un uomo di 89 anni del Sud Sardegna, nelle ultime 24 ore in Sardegna dove si registrano altri 601 casi confermati di positività al Covid (di cui 518 diagnosticati da antigenico), quasi la metà in meno rispetto all'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5163 tamponi (circa mille in meno) con un tasso di positività che cala dal 18,6% all'11,6% I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva restano 10, mentre sale di uno il numero di quelli in area medica, che diventano 242. Continuano a crescere, però, i casi di isolamento domiciliare, che diventano 24493 (+380). (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna