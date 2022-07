Covid: Coghe (Aou Cagliari), pronti a contrastare crescita - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 08 LUG - Anche l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari in prima linea per rispondere alle indicazioni del Governo e alla richiesta di adeguare l'ampliamento dei posti letto di area medica e in terapia intensiva dedicati al Covid.

"L'Aou - spiega all'ANSA il direttore sanitario Ferdinando Coghe - è pronta a partecipare alle azioni di correzione necessaria di fronte a questa crescita di casi. Impossibile ora parlare di percentuali, ma la Regione sta facendo delle valutazioni per un piano integrato che coinvolga tutte le realtà del territorio".

I numeri delle risposte nei prossimi giorni. "Noi stiamo lavorando come prima - conferma Coghe - o addirittura anche di più". Le cifre cominciano a preoccupare: "Di fronte a noi abbiamo uno scenario molto complesso - spiega - questo numero elevatissimo di casi è legato anche all'abbandono delle misure di contenimento ma mitigato negli effetti dalle vaccinazioni".

Ed emergono nuovi fenomeni: "Noi effettuiamo controlli e tracciamenti ma stanno crescendo, con i tamponi fai da te, i numeri dei casi nascosti. Di persone cioè che per svariati motivi non rivelano di avere contratto il virus", conclude il direttore sanitario dell'Aou di Cagliari. (ANSA).



