Covid: chiude il gazebo tamponi dell’ospedale di Oristano, dove in tantissimi abbiamo fatto la fila

Oristano

Ormai in pochi utilizzano il servizio, che sarà disponibile su appuntamento

Da lunedì 31 luglio chiuderà il gazebo presso l’ospedale San Martino di Oristano dove finora si sono effettuati i tamponi per il Covid. “Il numero esiguo di persone che si presentano, in media due al giorno, non giustifica più la presenza di questo servizio”, ha spiegato la dottoressa Valentina Marras, direttrice del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl 5. “Da lunedì 31 luglio ci si potrà comunque rivolgere ai nostri uffici per fissare un appuntamento”.