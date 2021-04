Covid, cena in una casa a Tortolì: sette persone sanzionate

Continua la violazione delle norme per contrastare la diffusione del contagio

TORTOLI'. Cena a Tortolì con 7 persone non conviventi, sono state tutte sanzionate. A scoprire il banchetto, che viola le disposizioni anti Covid della zona arancione secondo le quali nelle case non possono essere ricevute più di due persone, sono stati gli agenti del commissariato informati da alcuni cittadini infastiditi dagli schiamazzi che arrivavano dall'abitazione.

Fonte: La Nuova Sardegna

