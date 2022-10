Covid, casi su del 20% ma la curva rallenta: in Sardegna la provincia col maggior aumento d’Italia

Va alla Sardegna, in particolare alla provincia di Sassari, il record di aumento di positivi al Covid nell’ultima settimana di monitoraggio da parte della Fondazione Gimbe: +75,4% di casi, l’incremento più alto d’Italia. In aumento gli ingressi giornalieri in terapia intensiva, 29 ingressi al giorno rispetto ai 21 della settimana precedente, mentre per i decessi la media è di 56 al giorno rispetto ai 40 della settimana precedente. In aumento dunque i ricoveri ordinari (+30%) e le terapie intensive (+44,5%), ma anche dopo 6 settimane di decrescita i decessi (+39,9%). La buona notizia, in questo quadro nuovamente preoccupante, è che rispetto alla settimana scorsa la curva di crescita sta rallentando.

Secondo il ministro uscente Speranza, la pandemia, con il lockdown e tutte le restrizioni, hanno peggiorato la salute mentale degli italiani, almeno un milione quelli coinvolti, che sempre più spesso si rivolgono a specialisti per essere aiutati.