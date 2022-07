Covid: casi sempre sopra i 2mila in Sardegna e due decessi - Sardegna

Due decessi per Covid in Sardegna dove i casi non scendono sotto quota 2mila (oltre 2500 nell'ultimo report). Nelle ultime 24, infatti, i contagi sono stati 2386 (di cui 2296 diagnosticati da antigenico) su 7438 tamponi, fra molecolari e antigenici, per un tasso di positività del 32% (33,4% nell'ultima rilevazione) I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 ( -1 ), mentre quelli in area medica sono 128 (+1). Sono, invece, 28094 i casi di isolamento domiciliare (+1263).

Fonte: Ansa Sardegna