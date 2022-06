Covid: casi quadruplicati ma boom tamponi in Sardegna - Sardegna

Altri tre morti per Covid in Sardegna dove si registrano 3.566 nuovi casi di positività (di cui 3.328 diagnosticati da antigenico), oltre quattro volte in più rispetto agli 868 dell'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.856 tamponi contro i 1.480 delle ultime 24 ore con un tasso di positività che scende dal 58,6% al 32,8%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 ( +1 ), mentre quelli in area medica calano a 122 (-3). Sono 22768 i casi di isolamento domiciliare (+1916). Nel dettaglio i 3 decessi sono: due uomini di 68 e 77 anni, e una donna di 82 anni, tutti residenti nella provincia di Oristano.



Fonte: Ansa Sardegna