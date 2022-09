Covid, casi in leggera risalita ma nessun morto in 24 ore - Sardegna

Nessun decesso ma contagi in leggera risalita nelle ultime 24 ore in Sardegna. I nuovi casi accertati di Covid sono 189 (+ 9). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.141 tamponi. Il tasso di positività balza dall'8,1 al 16,5 per cento. Si allenta la pressione sugli ospedali: i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 (- 1), quelli in area medica 76 (- 5). In calo i casi di isolamento domiciliare, in tutto 6.436 (- 166).

Fonte: Ansa Sardegna