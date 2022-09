Covid: casi in calo ma risale incidenza in Sardegna - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 30 SET - Altri due decessi in Sardegna - uomo di 77 e di una donna di 92 anni, entrambi residenti nella provincia di Oristano.- e contagi Covid in calo. Nell'ultimo monitoraggio regionale si registrano, infatti,456 ulteriori casi di positività rispetto ai 513 delle precedenti 24 ore. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2662 tamponi con il tasso di positività che passa dal 14,9% al 17,1% Secondo l'ultimo report dell'Iss, però, l'incidenza torna a salire passando dal 135 casi per 100mila abitanti tra il 9 e il 15 settembre, al 146,8 della settimana 16-22 settembre sino ai 186 casi per 100mila abitanti tra il 23 e il 29 settembre.

Negli ospedali il saldo delle entrate e uscite è pari a zero: nei reparti di terapia intensiva è ricoverato 1 paziente ( -2) - con un'occupazione di posti letto pari all'1,5% - mentre in area medica sono 54 ( +2 ) con un'occupazione di posti letto pari al 3,2%.

Crescono, ma di poco, le quarantene: 4522 i casi di isolamento domiciliare (+40). (ANSA).



