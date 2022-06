Covid: casi in calo ma ancora sopra i mille in Sardegna - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 15 GIU - Casi di Covid in calo ma ancora sopra mille in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 1.316 ulteriori contagi (- 424), di cui 1.202 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4629 tamponi per un tasso di positività che passa dal 27,1% al 28,4%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 (+ 1), quelli ricoverati in area medica 95 (- 10). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.775 (+ 116).

Si registra anche il decesso di una donna di 96 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna