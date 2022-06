Covid: casi in calo in Sardegna, ma aumentano ricoveri - Sardegna

Nessun decesso nelle ultime 24 ore in Sardegna dove si registrano 1902 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1773 diagnosticati da antigenico), cioè oltre 700 in meno rispetto all'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5899 tamponi con un tasso di positività che sale dal 29,4% al 32,2%.

Sale ancora la pressione sugli ospedali con i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva che ora sono 8 ( +1 ) e quelli in in area medica che arrivano a 109 ( +6 ). Infine sono 16.731 i casi di isolamento domiciliare (+493).



Fonte: Ansa Sardegna