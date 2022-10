Covid: casi e in calo e 4/o giorno senza decessi in Sardegna - Sardegna

Prosegue la frenata del Covid nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove per il quarto giorno consecutivo non si registrano decessi. I nuovi casi accertati sono 235 (- 250), di cui 194 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.448 tamponi. Il tasso di positività scende dal 18,5 al 16 per cento. In aumento i ricoveri. I pazienti in terapia intensiva sono 6 (+ 1), quelli in area medica 93 (+ 3). Nuovo balzo dei casi di isolamento domiciliare, in tutto 8.341 (+ 82).



Fonte: Ansa Sardegna