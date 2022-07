Covid: casi ancora in calo ma altri sette morti in Sardegna - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 27 LUG - Sette decessi per Covid in Sardegna dove si registrano 2013 ulteriori casi confermati di positività (di cui 1807 diagnosticati da antigenico) in calo di oltre 200 casi rispetto ai 2.294 dell'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6549 tamponi con un tasso di positività che però sale dal 21,4% al 30,7%.

Cresce n uovamente anche la pressione sugli ospedali: i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 14 ( + 1 ) e quelli ricoverati in area medica 185 ( + 5 ), mentre continua a calare il numero dei sardi in quarantena ( - 1782 ): complessivamente sono 37278 i casi di isolamento domiciliare Nel dettaglio i sette morti sono: due donne di 80 e 91 anni e un uomo di 85, residenti nella provincia di Sassari; una donna di 89 anni e tre uomini di 79, 83 e 87 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna