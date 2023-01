Covid, cambia tutto in Italia: stop all’isolamento senza tampone dopo soli cinque giorni. Cadono le ultime restrizioni, ecco la nuova circolare del governo Meloni: chi è asintomatico per almeno due giorni, dopo avere contratto il virus, può uscire di casa dopo appena cinque giorni senza effettuare più alcun tampone. Intanto dai cinesi arrivati in Italia sono state rilevati solo varianti già note: sembra davvero la fine di un incubo, facendo gli scongiuri per il 2023 appena cominciato.

Autosorveglianza, è la parola chiave della circolare emanata dal governo. Chi invece è asintomaticco dall’inizio potrà uscire anche prima dei cinque giorni fissati, ma in questo caso dovrà fare un tampone in farmacia. Resta invece obbligatorio il tampone per i pazienti fragili, gli operatori sanitari e i viaggiatori che arrivano dalla Cina.

L'articolo Covid, cambia tutto in Italia: stop all’isolamento senza tampone dopo soli cinque giorni proviene da Casteddu On line.