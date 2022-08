Covid: cala ancora curva epidemiologica in Sardegna - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 05 AGO - Punta ancora verso il basso la curva epidemiologica in Sardegna dove l'incidenza per il Covid è tra le 10 più basse in Italia. Secondo gli indicatori decisionali che accompagnano il monitoraggio settimanale dell'Iss, nell'Isola si registrano, nella settimana tra il 29 luglio e il 4 agosto, 530,9 casi per 100mila abitanti. Il dato resta sotto la media italiana (533 per 100mila ab.) ed è in deciso calo rispetto alle settimane precedenti: 983,7 dal 15 al 21 luglio e 693,1 dal 22 al 28 luglio.

Ma l'Isola continua a detenere un primato negativo: per le terapie intensive il valore è 7,4%, il più alto nel Paese dove la media si ferma al 3,6%. In area medica, invece, la Sardegna è la seconda regione con la percentuale più bassa dopo il Piemonte, con il 10,5%. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna