Brutta sorpresa di fine settembre dal Covid, anche se negli ultimi giorni si era già parlato di una ripresa della circolazione del virus. In Sardegna nella settimana dal 21 al 27 settembre i contagi sono aumentati quasi del 23% (22,7), leggermente sotto la media nazionale dove invece il balzo è stato del 34%. Migliora invece l’incidenza del numero di positivi su 100mila abitanti, 264. È Nuoto la provincia dove si registra l’incremento più corposo (+35,7%), seguita da Cagliari (+34,1%), Sassari (+15,4%), Oristano (+15,2% rispetto alla settimana precedente), Sud Sardegna 141 (+10,4%). Sotto la media nazionale i posti letto in area medica (3,5%) mentre sono sopra la media nazionale i posti letto in terapia intensiva (2,5%) occupati da pazienti Covid. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 10,2%.

Nel resto d’Italia a fronte dell’aumento dei contagi tornano a salire i ricoveri ordinari, il 4,5% in più rispetto alla settimana precedente, mentre calano le terapie intensive del 14 e i decessi dell’8%. Il record dell’aumento dei contagi va al Veneto con oltre il 50% in più rispetto alla scorsa settimana.

L'articolo Covid, brutta sorpresa di fine settembre: in Sardegna contagi su del 23% proviene da Casteddu On line.