Covid: balzo decessi in Sardegna,10 in 24 ore ma contagi giù - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 22 APR - Boom di decessi in 24 ore in Sardegna: sono 10 quelli registrati nell'ultimo bollettino della Regione, tutti anziani. In calo invece i contagi, in tutto 2.182 (-513), di cui 1.848 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati complessivamente, fra molecolari e antigenici, 10.303 tamponi per un tasso di positività che scende dal 25,2% al 21,1.

Invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in totale 17, diminuiscono invece quelli ricoverati in area medica, 309 ( -16 ). In aumento infine i casi di isolamento domiciliare, in tutto 29.645 (+115).

I 10 decessi: un uomo di 84 anni e una donna di 90 residenti nella provincia di Nuoro; una donna di 76 e un uomo di 86 della provincia di Sassari; due donne di 80 e 84 anni residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; due uomini di 88 e 89 ella provincia del Sud Sardegna; un uomo di 89 della provincia di Oristano, e un residente nella provincia di Nuoro. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/04/22/covid-balzo-decessi-in-sardegna10-in-24-ore-ma-contagi-giu_ae6236c1-96b9-49cc-9e65-92f3352cc0cc.html