(ANSA) - CAGLIARI, 23 APR - Seconda giornata con 10 morti per Covid in Sardegna in 24 ore, ma i contagi sono in calo. I nuovi casi accertati sono 1.875 (- 307) di cui 1.635 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.064 tamponi per un tasso di positività che scende dal 21,1% al 18,6.

Invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 17, sono invece 308 (- 1) quelli ricoverati in area medica. Aumentano i casi di isolamento domiciliare, per un totale di 29.912 (+ 267).

I 10 decessi: 4 donne di 83, 93, 94 e 95 anni, nonché 4 uomini di 73, 81, 83 e 97 residenti nella provincia di Sassari; un uomo di 87 della provincia di Nuoro e una donna di 95 eesidente nella Città Metropolitana di Cagliari. (ANSA).



