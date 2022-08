Covid: altri sei morti in Sardegna, anche un 32enne - Sardegna

Altri sei decessi per Covid in Sardegna dove tra le vittime c'è anche un 32enne dell'Oristanese. Nell'Isola si registrano 759 ulteriori casi di positività (di cui 707 diagnosticati da antigenico) in lieve aumento rispetto ai 717 dell'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2990 tamponi., con un tasso di positività che sale dal 23,3% al 25,3%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( -1 ), mentre quelli in area medica salgono a 132 ( +5). Continua no a diminuire le persone in quarantena: 15370 in isolamento domiciliare (-799).

Nel dettaglio i sei decessi sono: un uomo di 70 e uno di 81 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 72 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 89 anni, residente nella provincia di Sassari; un uomo di 97 anni, residente nella provincia di Nuoro e, appunto, un uomo di 32 anni, residente nella provincia di Oristano.



Fonte: Ansa Sardegna