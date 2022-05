Covid: altri 5 morti in Sardegna e risalgono i contagi - Sardegna

Altri cinque morti per Covid in Sardegna dove si registrano, nelle ultime 24 ore, 1.457 ulteriori casi di positività (di cui 1315 diagnosticati da antigenico), più del doppio rispetto all'ultima rilevazione, ma con un numero maggiore di tamponi processati fra molecolari e antigenici (8.353 rispetto ai 1.833 della precedente ricognizione). E si abbassa il tasso di positività che passa dal 34,6% al 17,4%) Crescono (+3) i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, che diventano 11, mentre calano quelli in area medica (185, -7 ). Diminuisce di oltre 1.200 unità il numero dei casi di isolamento domiciliare (19.796).

Nel dettaglio i 5 decessi sono: due donne di 83 e 92 anni, residenti rispettivamente nella Città Metropolitana di Cagliari e nella provincia di Nuoro; due uomini di 85 e 86 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna e un altro uomo di 72 residente nella provincia di Sassari.

Fonte: Ansa Sardegna