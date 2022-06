Covid, allarme estate in Sardegna: salgono ancora contagi e ricoveri, con tre pazienti in più in terapia intensiva. Oggi altri 2755 contagi e 1589 sardi in più in isolamento, preoccupa il balzo delle terapie intensive anche se fortunatamente non c’è stato nessun decesso nelle ultime 24 ore.

In Sardegna si registrano oggi 2733 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 2522 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8091 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 ( +3 ).

I pazienti ricoverati in area medica sono 128 (+4).

25327 sono i casi di isolamento domiciliare (+1589).

Non si registrano decessi.

