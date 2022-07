In perfetta media rispetto alla tendenza nazionale, oggi in Sardegna calano i positivi ma aumentano i ricoveri in terapia intensiva.

Il bollettino di aggiornamento quotidiano registra oggi 1555 ulteriori casi confermati di positività al Covid su un totale, fra molecolari e antigenici, di 7666 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13, due in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 188, stesso numero di ieri. 39918 sono i casi di isolamento domiciliare, 51 in più rispetto a ieri.

Si segnalano tre decessi: un residente nel territorio della ASL di Olbia e 2 residenti nel territorio di competenza della ASL di Sanluri.

